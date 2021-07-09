В Хьюстоне неизвестный открыл огонь по посетителям кафе

В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу в океанариуме. О этом сообщила полиция города.

По предварительным данным, злоумышленник отрыл огонь в кафе, в результате мужчина погиб на месте, его спутница получила ранения.

Два человека были ранены в результате стрельбы в Киеве

По информации СМИ, подозреваемый совершил самоубийство.

О мотивах преступника пока ничего неизвестно, передает RT.

Ранее четыре человека погибли, не менее трех получили ранения при стрельбе в Чикаго, передает РИА Новости.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры