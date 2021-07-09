В Хьюстоне неизвестный открыл огонь по посетителям кафе
9 июля 202109:59
В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу в океанариуме. О этом сообщила полиция города.
По предварительным данным, злоумышленник отрыл огонь в кафе, в результате мужчина погиб на месте, его спутница получила ранения.
По информации СМИ, подозреваемый совершил самоубийство.
О мотивах преступника пока ничего неизвестно, передает RT.
Ранее четыре человека погибли, не менее трех получили ранения при стрельбе в Чикаго, передает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru