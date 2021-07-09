В Хьюстоне неизвестный открыл огонь по посетителям кафе

Спасатели добрались до скалы к мету крушения Ан-26 на Камчатке Завершилась эвакуация 45туристов, застрявших в горах Кавказа Парашютную систему для корабля «Орел» испытают сбросом из космоса в 2024 году Основную часть сотрудников отелей вакцинируют на Кубани и в Крыму Вторая половина лета на Юге России будет солнечной и жаркой