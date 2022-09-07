В Хабаровском крае 25 населённых пунктов остались без электричества
Пришедший в Хабаровский край тайфун «Хинамнор» оставил без света 25 населённых пунктов региона, сообщает краевое ГУ МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что в результате сильных порывов ветра частичное или полное отключение электричества было зафиксировано в Ванинском, Солнечном, Комсомольском, Хабаровском и Нанайском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре.
По информации местных СМИ, в самом Хабаровске 7 сентября были обесточены около 900 домов, не работают светофоры и нет воды.
«Бригады электросетей в работе, проводится оперативное переподключение абонентов, аварийно-восстановительные мероприятия», - отметили в МЧС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прошедший в Приморье тайфун «Хинамнор» не помешает участию Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает RT.
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