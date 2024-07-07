В Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектаров

В хуторе Джанхот в Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектара, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

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По его словам, в тушении пожара участвуют около 120 человек. Привлечено 32 единицы техники.

«На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет Ми-8», - заявил Богодистов.

Глава города заверил, что угрозы местному населению нет.

Накануне в Бурятии в связи с лесными пожарами ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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