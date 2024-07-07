В Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектаров
7 июля 202419:18
В хуторе Джанхот в Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектара, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.
По его словам, в тушении пожара участвуют около 120 человек. Привлечено 32 единицы техники.
«На месте развернут оперативный штаб. Запрошен вертолет Ми-8», - заявил Богодистов.
Глава города заверил, что угрозы местному населению нет.
Накануне в Бурятии в связи с лесными пожарами ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектаров
- Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов из-за непогоды
- Маск назвал WhatsApp шпионской программой
- Сийярто посоветовал критикующим Орбана политикам «пристегнуть ремни»
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
- СМИ: певец Сергей Жуков решил отсудить права на хиты группы «Руки вверх!»
- Против поджегшего сына жителя Курска возбудили уголовное дело
- На внутренней стороне МКАД столкнулось несколько автомобилей
- В Дербенте загорелась крыша многоэтажного дома
- Фильм «Сто лет тому вперед» собрал в прокате более 1,5 млрд рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru