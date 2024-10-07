В Феодосии из-за пожара на нефтебазе закрыт съезд с трассы «Таврида»

Один из съездов с трассы «Таврида» в районе Феодосии был временно закрыт из-за пожара на нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

Он уточнил, что ограничение связано с продолжающимися работами по тушению возгорания на терминале. Для водителей остаются открытыми съезды на автодорогу Владиславовка — Феодосия в районе села Первомайское и поселка Приморский.

Глава Феодосии заявил об эвакуации 300 человек из-за пожара на нефтебазе

Пожар на феодосийской нефтебазе начался утром в понедельник. Спасатели ведут работы на месте происшествия, пострадавших нет.

В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, и развернуты пункты временного размещения для жителей, передает «Радиоточка НСН».

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фото: telegram.org
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