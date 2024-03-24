В Ереване вооруженные люди ворвались в полицейский участок
24 марта 202416:56
Неизвестные вооруженные люди ворвались в здание отдела полиции района Нор-Норк в столице Армении Ереване, пишет РИА Новости.
Злоумышленники взорвали гранату рядом с полицейским участком. По предварительным данным, есть раненые.
Информации о погибших не поступало. Власти Армении пока не комментировали ситуацию.
Ранее в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая заявила о бомбе в ее сумке. Инцидент произошел на борту самолета, вылетающего в Ереван, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru