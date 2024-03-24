В Ереване вооруженные люди ворвались в полицейский участок

Неизвестные вооруженные люди ворвались в здание отдела полиции района Нор-Норк в столице Армении Ереване, пишет РИА Новости.

В Луганске при задержании мужчины с бомбой пострадали пять силовиков

Злоумышленники взорвали гранату рядом с полицейским участком. По предварительным данным, есть раненые.

Информации о погибших не поступало. Власти Армении пока не комментировали ситуацию.

Ранее в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая заявила о бомбе в ее сумке. Инцидент произошел на борту самолета, вылетающего в Ереван, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПолицияЕреванАрмения

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