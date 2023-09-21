Полиция задержала 46 протестующих в центре Еревана

У здания правительства Армении в центре Еревана задержали 46 протестующих, пишет РИА Новости.

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Сотрудники правоохранительных органов оттеснили толпу от здания. Полицейские задержали агрессивных сторонников акции.

Отмечается, что на площади стало спокойнее. Городские службы приступили к уборке мусора.

Митинги в центре Еревана начались в среду. Граждане собрались на протест против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также демонстрация прошла у здания посольства РФ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахМитингЕреванАрмения

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