В Ереване два здания обрушились из-за взрыва
5 февраля 202412:00
Взрыв прогремел в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване, два здания обрушились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.
Как отметили в ведомстве, обстоятельства ЧП выясняются. Известно, что из-за хлопка обрушились два строения.
«По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами», — отметили в пресс-службе.
Ранее 60-тонный газовоз взорвался в монгольском Улан-Баторе, напоминает «Свободная пресса». Сообщалось о шести погибших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru