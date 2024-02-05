В Ереване два здания обрушились из-за взрыва

Экипаж рухнувшего в Онежское озеро вертолета Ми-8 пока не нашли Рейс из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре вернулся в аэропорт вылета Евросоюз к 24 февраля введёт санкции против 200 физлиц и компаний Посла России сегодня вызовут в МИД Франции из-за гибели двух французов на Украине Объединение самозанятых предложило выделять частным таксистам субсидии на покупку локализованных автомобилей