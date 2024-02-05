В Ереване два здания обрушились из-за взрыва

Взрыв прогремел в частном секторе в районе Нор Ареш в Ереване, два здания обрушились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

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Как отметили в ведомстве, обстоятельства ЧП выясняются. Известно, что из-за хлопка обрушились два строения.

«По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами», — отметили в пресс-службе.

Ранее 60-тонный газовоз взорвался в монгольском Улан-Баторе, напоминает «Свободная пресса». Сообщалось о шести погибших.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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