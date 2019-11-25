В Екатеринбурге напали на белорусское посольство
25 ноября 201912:07
Неизвестные разбили окно в отделении посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге, сообщает URA.RU. инцидент произошел в самом центре сибирского города на проспекте Ленина.
Правоохранительные органы исследовали место происшествия, сняли отпечатки пальцев. Пока не известно был это хулиганский жест или направленное проникновение в отделение дипломатической миссии. В полиции и посольстве пока отказываются от комментариев.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Горячие новости
- В Госдуме не против объявить 31 декабря выходным днем
- В Екатеринбурге напали на белорусское посольство
- Зюганов отказался комментировать «чушь» Жириновского о самообороне
- Медведев уволил гендиректора Российского экологического оператора
- Twitter впервые заблокировал аккаунт с позитивным контентом о России