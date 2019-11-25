В Екатеринбурге напали на белорусское посольство

25 ноября 201912:07

Неизвестные разбили окно в отделении посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге, сообщает URA.RU. инцидент произошел в самом центре сибирского города на проспекте Ленина.

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Правоохранительные органы исследовали место происшествия, сняли отпечатки пальцев. Пока не известно был это хулиганский жест или направленное проникновение в отделение дипломатической миссии. В полиции и посольстве пока отказываются от комментариев.


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Фото: Анна Майорова © URA.RU
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