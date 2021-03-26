Более 30 человек погибли при столкновении поездов в Египте
Представитель Минздрава Египта Халед Мугахед заявил, что при столкновении двух пассажирских поездов на юге страны погибли не менее 32 человек и пострадали ещё 66 граждан, сообщает РИА Новости.
По его словам, на место трагедии, которая произошла в городе Тахта провинции Сохаг, выехал министр здравоохранения Египта Хала Зайд.
По предварительным данным, поезда столкнулись после того, как кто-то из пассажиров дёрнул стоп-кран.
Ранее в России три человека погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3, который произошёл на аэродроме Шайкова в Калужской области. По предварительной информации, на стоянке нештатно сработали системы катапультирования и из-за недостаточной для раскрытия парашютов высоты смертельные травмы при приземлении получили три члена экипажа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru