В эфире радиостанций Краснодарского края прозвучали фейковые сообщения

В сообщении говорится, что в результате в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде других районов региона в эфире прозвучали фейковые сообщения.

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме», - заявили в оперштабе Кубани, отметив, что цель таких провокаций - запугивание жителей.

Ранее в правительстве Воронежской области сообщили, что получили от жителей региона сообщения о взломе ряда радиочастот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

