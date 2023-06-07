В эфире радиостанций Краснодарского края прозвучали фейковые сообщения

Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке, сообщает региональный оперативный штаб.

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В сообщении говорится, что в результате в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде других районов региона в эфире прозвучали фейковые сообщения.

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме», - заявили в оперштабе Кубани, отметив, что цель таких провокаций - запугивание жителей.

Ранее в правительстве Воронежской области сообщили, что получили от жителей региона сообщения о взломе ряда радиочастот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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