В эфире радиостанций Краснодарского края прозвучали фейковые сообщения
Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке, сообщает региональный оперативный штаб.
В сообщении говорится, что в результате в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде других районов региона в эфире прозвучали фейковые сообщения.
«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме», - заявили в оперштабе Кубани, отметив, что цель таких провокаций - запугивание жителей.
Ранее в правительстве Воронежской области сообщили, что получили от жителей региона сообщения о взломе ряда радиочастот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru