В ДТП в Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев

Участвовавший во Второй чеченской войне Герой России Евгений Бушмелев погиб в дорожно-транспортном происшествии в Свердловской области, сообщил портал E1.RU.

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Авария произошла на Серовском тракте. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом, за рулем которого находился Бушмелев. Оба погибли.

Находившиеся в салоне автомобиля дочь и жена Героя России пострадали. Их госпитализировали.

Член Совета Федерации от Новгородской области Елена Писарева 29 декабря попала в ДТП на трассе М11 «Нева». Сенатор не пострадала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Герой РоссииДТПСвердловская Область

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