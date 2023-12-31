В ДТП в Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев
Участвовавший во Второй чеченской войне Герой России Евгений Бушмелев погиб в дорожно-транспортном происшествии в Свердловской области, сообщил портал E1.RU.
Авария произошла на Серовском тракте. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом, за рулем которого находился Бушмелев. Оба погибли.
Находившиеся в салоне автомобиля дочь и жена Героя России пострадали. Их госпитализировали.
Член Совета Федерации от Новгородской области Елена Писарева 29 декабря попала в ДТП на трассе М11 «Нева». Сенатор не пострадала, передает «Радиоточка НСН».
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