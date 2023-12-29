Глава Минздрава Башкирии пострадал в серьезном ДТП

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя автомобилями, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

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Уточняется, что министр возвращался в Уфу из командировки, его состояние не уточняется.

По данным ГИБДД республики, на 66 км автодороги «Бирск - Тастуба - Сатка» столкнулись Toyota Camry, Lada Granta и Lada Largus. Погибли водитель и пассажир «Ларгуса». Травмы получили водитель и два пассажира иномарки, которых госпитализировали.

Ранее «Страховой дом ВСК» заявил, что чаще всего в 2023 году в ДТП на российских дорогах попадали автомобили Lada Granta и Lada Priora, а также Hyundai Solaris, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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