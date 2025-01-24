В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали семь человек
Рейсовый мидиавтобус попал в аварию в Удмуртии на трасе Ижевск - Нылга. Пострадали семь человек, все они доставлены в больницу, сообщили в республиканском МЧС. Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники пожарной охраны и спасатели.
ДТП произошло на автодороге между деревнями Средний Постол и Бинвирь на территории Завьяловского района. По данным Госавтоинспекции Удмуртии, женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршрутным мидиавтобусом «Газель». После этого в кабину второго врезался грузовой микрофургон «Ford».
Пострадали женщина-водитель «Лады Калины» и шесть пассажиров автобуса. Кроме того, в кабине был заблокирован его водитель. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», его освободили из искореженной конструкции спасатели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru