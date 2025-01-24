В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали семь человек

ДТП произошло на автодороге между деревнями Средний Постол и Бинвирь на территории Завьяловского района. По данным Госавтоинспекции Удмуртии, женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршрутным мидиавтобусом «Газель». После этого в кабину второго врезался грузовой микрофургон «Ford».

Пострадали женщина-водитель «Лады Калины» и шесть пассажиров автобуса. Кроме того, в кабине был заблокирован его водитель. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», его освободили из искореженной конструкции спасатели.

