СМИ: Двенадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Сообщается, что во время пурги водитель большегруза решился на обгон, во время выполнения маневра грузовик развернуло, после чего в него врезались несколько легковых автомобилей.

В одной из легковушек находилась беременная женщина. Чтобы оказать ей помощь, спасатели были вынуждены вручную раздвигать машины.

Из-за ДТП трасса была перекрыта, автолюбителям предложили выбирать пути объезда.

Ранее массовое ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

