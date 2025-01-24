СМИ: Двенадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Дюжина автомобилей столкнулись на автодороге Пермь — Екатеринбург, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Семь человек пострадали в Новосибирской области в двойном ДТП, которое произошло из-за непогоды

Сообщается, что во время пурги водитель большегруза решился на обгон, во время выполнения маневра грузовик развернуло, после чего в него врезались несколько легковых автомобилей.

В одной из легковушек находилась беременная женщина. Чтобы оказать ей помощь, спасатели были вынуждены вручную раздвигать машины.

Из-за ДТП трасса была перекрыта, автолюбителям предложили выбирать пути объезда.

Ранее массовое ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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