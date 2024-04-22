В ДТП на Кубани погибли три человека
22 апреля 202423:12
В результате дорожной аварии в Ейском районе Краснодарского края погибли три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на трассе Ейск - Новоминская. Виновником стал водитель автомобиля ВАЗ 2107. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen Passat.
Погибли водители обоих транспортных средств и одна пассажирка, уточнили в ведомстве.
Ранее автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Саратове. Жертвами столкновения стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru