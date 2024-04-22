В ДТП на Кубани погибли три человека

ДТП произошло на трассе Ейск - Новоминская. Виновником стал водитель автомобиля ВАЗ 2107. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen Passat.

Погибли водители обоих транспортных средств и одна пассажирка, уточнили в ведомстве.

Ранее автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Саратове. Жертвами столкновения стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

