В ДТП на Кубани погибли три человека

В результате дорожной аварии в Ейском районе Краснодарского края погибли три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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ДТП произошло на трассе Ейск - Новоминская. Виновником стал водитель автомобиля ВАЗ 2107. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen Passat.

Погибли водители обоих транспортных средств и одна пассажирка, уточнили в ведомстве.

Ранее автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Саратове. Жертвами столкновения стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиДТПКраснодарский Край

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