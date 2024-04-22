Пьяный водитель наехал на пешеходов в Кемеровской области, двое погибли

По данным ведомства, в посёлке Шерегеш пьяный водитель сбил троих 23-летних парней, шедших по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП один пешеход скончался на месте, второй умер в больнице. За жизнь третьего борются врачи - его состояние оценивается, как тяжёлое.

«Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в ведомстве.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, в результате которого погибло семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

