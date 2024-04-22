Пьяный водитель наехал на пешеходов в Кемеровской области, двое погибли
Два человека погибли в Кемеровской области в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данным ведомства, в посёлке Шерегеш пьяный водитель сбил троих 23-летних парней, шедших по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП один пешеход скончался на месте, второй умер в больнице. За жизнь третьего борются врачи - его состояние оценивается, как тяжёлое.
«Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в ведомстве.
Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, в результате которого погибло семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Машину РЭБ создадут на базе российского «Тритона»
- Российские ученые выделили ДНК из мозга Ленина
- МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне Цакаевым
- В веб-версии WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам
- Глава ГУР Буданов спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая
- Чернышенко: Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ
- Обнаружена опасность загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»
- МЧС: При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
- Митрополит Кирилл: в зоне СВО не хватает более 1300 священников
- В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru