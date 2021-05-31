В ДТП на Алтае погибли пять человек

Новое дорожно-транспортное происшествие в Алтайском крае унесло жизни пяти человек. По данным главное управления МЧС по региону, смертельная авария произошло на 110 км автомобильной дороги К-05 между сёлами Мартыново и Ельцовка.

Столкнулись две иномарки: Nissan и Subaru. Из шести человек, которые находились в автомобилях, выжила только пятнадцатилетняя девочка, она оправлена в больницу. Subaru после лобового столкновения сгорел.