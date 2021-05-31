В ДТП на Алтае погибли пять человек

Новое дорожно-транспортное происшествие в Алтайском крае унесло жизни пяти человек. По данным главное управления МЧС по региону, смертельная авария произошло на 110 км автомобильной дороги К-05 между сёлами Мартыново и Ельцовка.

Столкнулись две иномарки: Nissan и Subaru. Из шести человек, которые находились в автомобилях, выжила только пятнадцатилетняя девочка, она оправлена в больницу. Subaru после лобового столкновения сгорел.

Три человека погибли и 11 пострадали в автокатастрофе на Алтае

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, там также работали спасатели. Организована работа психологов. Как уточняет RT, ДТП произошло около 14:00 поместному времени (10:00 мск).

Ранее сегодня в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего сотрудников предприятия «Алтайхлеб» на трассе в Алтайском крае погибли три человека и 11 пострадали.

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Фото: 22.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПогибшиеАлтайДТП
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