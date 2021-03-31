В доме стрелка из Мытищ найден целый арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме стрелка из Мытищ порядка 30 единиц огнестрельного оружия и 20 гранат. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

На данный момент в коттедже 61-летнего Владимира Барданова продолжаются. Найдены в основном пистолеты Макарова и автоматы Калашникова, а также «огромное количество патронов». Источник не исключил, что это еще не все имеющееся в доме оружие.

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В доме мог быть еще склад, в связи с чем следователи с помощью металлодетекторов продолжают обследовать сам коттедж и участок, площадь которого составляет около 2,5 тыс. кв. метров.

По словам источника, в основном все оружие времен Великой Отечественной войны, но с восстановленными боевыми функциями.

По данным правоохранительных органов, официально на Барданова было зарегистрировано не все оружие.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн назвал блестящей операцию, которую накануне провели силовики по ликвидации Барданова, открывшего по ним огонь, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСтрелокМытищи
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