В доме стрелка из Мытищ найден целый арсенал оружия

В доме мог быть еще склад, в связи с чем следователи с помощью металлодетекторов продолжают обследовать сам коттедж и участок, площадь которого составляет около 2,5 тыс. кв. метров.

По словам источника, в основном все оружие времен Великой Отечественной войны, но с восстановленными боевыми функциями.

По данным правоохранительных органов, официально на Барданова было зарегистрировано не все оружие.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн назвал блестящей операцию, которую накануне провели силовики по ликвидации Барданова, открывшего по ним огонь, пишет «Свободная пресса».



