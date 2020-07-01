В доме культуры Гусь-Хрустального произошел пожар
30 июня 202023:59
Пожар произошел в доме культуры города Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru