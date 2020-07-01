В доме культуры Гусь-Хрустального произошел пожар

Пожар произошел в доме культуры города Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Владимирская ОбластьПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры