Пожар во владимирском драмтеатре потушили
Пожар, возникший в здание академического театра драмы Владимира, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным агентства, пожарные полностью потушили огонь около 19 вечера.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сказал агентству, что службы определят нанесенный ущерб зданию и составят план действий.
О пожаре сообщили МЧС около 16 часов дня. Отмечается, что сначала площадь огня составляла около 50 кв. метров, позже огонь распространился на 500 кв. метров.
Предварительно, причиной возгорания стали электромонтажные работы. По данным агентства, рабочие предприняли попытку потушить огонь самостоятельно, в результате один мужчины был госпитализирован с ожогами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Путин посмертно наградил 19-летнюю девушку-волонтера за помощь пожилым людям
- При пожаре в московской многоэтажке погибли два человека
- Пожар во владимирском драмтеатре потушили
- ВОЗ сделала страшный прогноз по COVID-19
- Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru