Пожар во владимирском драмтеатре потушили

По данным агентства, пожарные полностью потушили огонь около 19 вечера.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сказал агентству, что службы определят нанесенный ущерб зданию и составят план действий.

О пожаре сообщили МЧС около 16 часов дня. Отмечается, что сначала площадь огня составляла около 50 кв. метров, позже огонь распространился на 500 кв. метров.

Предварительно, причиной возгорания стали электромонтажные работы. По данным агентства, рабочие предприняли попытку потушить огонь самостоятельно, в результате один мужчины был госпитализирован с ожогами.



