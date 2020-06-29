Пожар во владимирском драмтеатре потушили

Пожар, возникший в здание академического театра драмы Владимира, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Два человека пострадали при взрыве баллона в Подмосковье

По данным агентства, пожарные полностью потушили огонь около 19 вечера.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сказал агентству, что службы определят нанесенный ущерб зданию и составят план действий.

О пожаре сообщили МЧС около 16 часов дня. Отмечается, что сначала площадь огня составляла около 50 кв. метров, позже огонь распространился на 500 кв. метров.

Предварительно, причиной возгорания стали электромонтажные работы. По данным агентства, рабочие предприняли попытку потушить огонь самостоятельно, в результате один мужчины был госпитализирован с ожогами.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Владимирская ОбластьПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры