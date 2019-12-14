В ДНР в аварии с автобусом пятеро пострадавших

В результате ДТП с перевернувшимся микроавтобусом на трассе Ясиноватая - Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике пострадали пять человек. Об этом сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Отмечается, что автобус двигался к пункту пропуска «Майорск».

«В 5.40 (мск) на трассе Ясиноватая - Горловка перевернулся "Мерседес Спринтер" с пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы. Погибших нет. Водитель выполнял рейс на КПВВ Горловка», - цитирует Приходько РИА Новости.

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