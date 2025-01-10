В ДНР при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро ранены
ВСУ атаковали Донецк и Светлодарск в Донецкой Народной Республике, один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в... Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести», — написал политик в Telegram-канале.
Кроме того, украинские военные ударили дальнобойными высокоточными ракетами к реактивной системе залпового огня HIMARS по Шахтерской площади в Донецке. При атаке получил значительные разрушения супермаркет «Молоко», были повреждены прилегающие многоквартирные дома и административные здания. В результате пострадали женщина 1963 г.р. и мужчина 2002 г.р.
Ранее ВСУ атаковали с помощью HIMARS жилые дома в Пантелеймоновке в ДНР, четыре человека пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru