В ДНР при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро ранены

ВСУ атаковали Донецк и Светлодарск в Донецкой Народной Республике, один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в... Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести», — написал политик в Telegram-канале.

Кроме того, украинские военные ударили дальнобойными высокоточными ракетами к реактивной системе залпового огня HIMARS по Шахтерской площади в Донецке. При атаке получил значительные разрушения супермаркет «Молоко», были повреждены прилегающие многоквартирные дома и административные здания. В результате пострадали женщина 1963 г.р. и мужчина 2002 г.р.

Ранее ВСУ атаковали с помощью HIMARS жилые дома в Пантелеймоновке в ДНР, четыре человека пострадали, напоминает «Свободная пресса».

