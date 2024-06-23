В Дагестане введен режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции ввели на всей территории Дагестана после нападений неизвестных в Махачкале и Дербенте, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, которые обстреляли здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.
В результате нападений, по предварительным данным, погибли шесть сотрудников полиции, 12 ранены. Власти Дагестана призвали граждан сохранять спокойствие.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru