В Дагестане введен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции ввели на всей территории Дагестана после нападений неизвестных в Махачкале и Дербенте, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

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В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, которые обстреляли здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте.

В результате нападений, по предварительным данным, погибли шесть сотрудников полиции, 12 ранены. Власти Дагестана призвали граждан сохранять спокойствие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетТерроризмДагестан

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