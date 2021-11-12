В Дагестане расследуют дело по факту наезда автомобиля на полицейского

В Каспийске полицейским специалистом специальной огневой группы ВОГОиП МВД России вместе с сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановки машины Toyota Camry без государственных регистрационных знаков и с затемнёнными стёклами.

Водитель отказался выполнить требования сотрудника правоохранительных органов, сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.

Ранее двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова боец ММА Усман Нурмагомедов отреагировал на появление информации о его задержании при прилёте в Москву за наезд на сотрудника МВД при въезде в аэропорт Махачкалы.

