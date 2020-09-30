В Дагестане арестован пособник сбежавших из тюрьмы преступников
Родственник одного из шести заключенных, сбежавших из тюрьмы 22 сентября, арестован на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районный суд Махачкалы.
По данным агентства, арестован Заур Аминов. По решению суда он пробудет в СИЗО до 23 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, что Аминова задержали в рамках расследования уголовного дела о пособничестве в совершении побега из места лишения свободы. Как ожидается, следствие в ближайшее время предъявит ему обвинение.
О том, что все шестеро осуждённых задержаны в Калмыкии стало известно в среду днем. Побег заключённые совершили в ночь на 23 сентября из колонии №2 в пригороде Махачкалы. Они воспользовались подкопом.
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