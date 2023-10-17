В Чувашии 12 тысяч человек остались без электричества из-за ветра
Десять муниципальных округов Чувашии остались без электричества из-за сильного ветра, написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.
По его словам, отключение произошло в 37 населенных пунктах, где проживают около 12 тысяч человек. Также без электричества остались 33 социально значимых объекта, уточнил Николаев.
Глава республики призвал жителей по возможности остаться дома или ограничить время пребывания на улице.
В начале октябре в результате прохождения циклона «Патрик» без электричества остались 259 населенных пунктов Орловской области. Для ликвидации последствий непогоды местные власти задействовали 28 бригад, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru