В Челябинске потушили пожар в больнице

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что 13 пациентов сгоревшей больницы, доставлены в реанимационное отделение, трое из них - на ИВЛ. Все эвакуированные находятся под наблюдением медиков. Также уточнялось, что два человека умерли до инцидента.

По данным ГУ МЧС РФ по Челябинской области, причиной пожара в больнице стала разгерметизации кислородного оборудования.

Пожар охватил 130 м.кв. Из помещений эвакуировали 150 человек.

СУ СК РФ в регионе возбудило уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в городской больнице.