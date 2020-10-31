В Челябинске потушили пожар в больнице

Спасатели Челябинска ликвидировали пожар в городской больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«В 16:05 (мск) пожар ликвидирован», - заявили в ведомстве.

Названа причина пожара в челябинской больнице

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что 13 пациентов сгоревшей больницы, доставлены в реанимационное отделение, трое из них - на ИВЛ. Все эвакуированные находятся под наблюдением медиков. Также уточнялось, что два человека умерли до инцидента.

По данным ГУ МЧС РФ по Челябинской области, причиной пожара в больнице стала разгерметизации кислородного оборудования.

Пожар охватил 130 м.кв. Из помещений эвакуировали 150 человек.

СУ СК РФ в регионе возбудило уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в городской больнице.

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ФОТО: pxhere.com
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