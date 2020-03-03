В Чебоксарах школьница скончалась на занятии по плаванию
В чебоксарской гимназии №1 во время урока по плаванию скончалась 13-летняя девочка.
Школьнице стало плохо в бассейне, педагог заметил неладное и вытащил ребенка из воды. В этот момент у девочки пошла пена изо рта. Затем она потеряла сознание и ударилась головой об стенку.
Прибывшие в школу медики скорой помощи пытались реанимировать ученицу в течение 20 минут, однако спасти ее не удалось, сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
Тем временем в Следственном комитете Чувашии начали проверку по факту гибели ребенка, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведомство намерено выяснить, могла ли девочка по состоянию здоровья посещать бассейн.
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