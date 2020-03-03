В Чебоксарах школьница скончалась на занятии по плаванию

Школьнице стало плохо в бассейне, педагог заметил неладное и вытащил ребенка из воды. В этот момент у девочки пошла пена изо рта. Затем она потеряла сознание и ударилась головой об стенку.

Прибывшие в школу медики скорой помощи пытались реанимировать ученицу в течение 20 минут, однако спасти ее не удалось, сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Тем временем в Следственном комитете Чувашии начали проверку по факту гибели ребенка, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведомство намерено выяснить, могла ли девочка по состоянию здоровья посещать бассейн.

