В Бурятии школьник пришел в школу с оружием

В сообщении говорится, что при попытке зайти в школу «с предметом, который планировал использовать в качестве оружия», 14-летнего подростка обезвредил охранник, заявивший об инциденте руководству.

«В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к убийству», - указали следователи,добавив, что по данному факту проводится проверка.

Ранее в Армавире арестовали подростка, планировавшего поджечь одну из школ города в целях устрашения, сообщает RT.

