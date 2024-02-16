В Бурятии школьник пришел в школу с оружием

Ученик одной из школ в Закаменском районе Бурятии из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришёл в образовательное учреждение с оружием, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.

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В сообщении говорится, что при попытке зайти в школу «с предметом, который планировал использовать в качестве оружия», 14-летнего подростка обезвредил охранник, заявивший об инциденте руководству.

«В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к убийству», - указали следователи,добавив, что по данному факту проводится проверка.

Ранее в Армавире арестовали подростка, планировавшего поджечь одну из школ города в целях устрашения, сообщает RT.

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеШколаБурятияСледственный Комитет Рф

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