Число погибших при пожаре в военном ЦНИИ в Твери выросло до 11
В результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери число погибших выросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в субботу.
«В ходе разбора завалов были найдены тела еще пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек», - отметил источник.
Уточняется, что работы спасателей на месте происшествия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли семь человек. Среди пострадавших более 20 человек. Предположительно, пожар возник в одном из кабинетов института. В ходе тушения ему присвоили третий, повышенный ранг сложности.
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