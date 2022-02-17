В Бразилии число погибших из-за ливней людей увеличилось до 104

В Бразилии в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро число погибших из-за сильных дождей увеличилось до 104 человек. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.

Отмечается, что восемь из них – это дети. По данным источника, более 50 домов разрушены.

До этого говорилось о 94 погибших.

СМИ также сообщали, что представители служб гражданской защиты смогли спасти 24 человека. Еще 35 - пропали без вести.