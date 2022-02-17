В Бразилии число погибших из-за ливней людей увеличилось до 104
В Бразилии в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро число погибших из-за сильных дождей увеличилось до 104 человек. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.
Отмечается, что восемь из них – это дети. По данным источника, более 50 домов разрушены.
До этого говорилось о 94 погибших.
СМИ также сообщали, что представители служб гражданской защиты смогли спасти 24 человека. Еще 35 - пропали без вести.
Ранее мощные дожди привели к возникновению оползня и наводнения в регионе. Примерно за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру прибыл в этот регион. Он отметил, что сложившаяся ситуация «близка к войне», подчеркнув, что обрушившийся ливень стал «самым сильным с 1932 года».
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