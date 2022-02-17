В Бразилии число погибших из-за ливней людей увеличилось до 104

В Бразилии в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро число погибших из-за сильных дождей увеличилось до 104 человек. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.

Отмечается, что восемь из них – это дети. По данным источника, более 50 домов разрушены.

До этого говорилось о 94 погибших.

СМИ также сообщали, что представители служб гражданской защиты смогли спасти 24 человека. Еще 35 - пропали без вести.

В Бразилии из-за сильных дождей погибло более 20 человек

Ранее мощные дожди привели к возникновению оползня и наводнения в регионе. Примерно за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру прибыл в этот регион. Он отметил, что сложившаяся ситуация «близка к войне», подчеркнув, что обрушившийся ливень стал «самым сильным с 1932 года».

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ФОТО: пресс-служба администрации Сочи
ТЕГИ:Рио-де-ЖанейроНаводнениеДождьСмертьБразилия
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