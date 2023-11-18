В больнице в США произошла стрельба, есть жертвы
Стрельба произошла в муниципальной больнице города Конкорда в американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщили полицейские региона в соцсети X.
По данным правоохранителей, ЧП привело к «многочисленным жертвам», точное число пострадавших не называется. Через некоторое время полицейские заявили, что взяли под контроль ситуацию в больнице.
«Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося», — указали правоохранители.
Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка пока неизвестны.
Ранее стрельба произошла в городе Тампа в штате Флорида, погибли не менее двух человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru