В больнице в США произошла стрельба, есть жертвы

Стрельба произошла в муниципальной больнице города Конкорда в американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщили полицейские региона в соцсети X.

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По данным правоохранителей, ЧП привело к «многочисленным жертвам», точное число пострадавших не называется. Через некоторое время полицейские заявили, что взяли под контроль ситуацию в больнице.

«Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося», — указали правоохранители.

Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка пока неизвестны.

Ранее стрельба произошла в городе Тампа в штате Флорида, погибли не менее двух человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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