СМИ: в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу и похитили 300 млн рублей

В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу рядом с отделением банка, пишет Telegram-канал «112».

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По информации издания, произведено восемь выстрелов. Один человек пострадал.

После стрельбы неизвестные скрылись на автомобиле Mercedes. Полиция объявила план перехват.

Telegram-канал Mash утверждает, что инцидент произошел на Пресненском валу. Злоумышленники похитили 300 миллионов рублей у двух курьеров банка.

Ранее в пятницу мужчина выстрелил из ружья в потолок у входа на станцию московского метро «Рязанский проспект» в Москве. Пострадавших нет, нарушителя оперативно задержали, сообщает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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