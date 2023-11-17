СМИ: в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу и похитили 300 млн рублей
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу рядом с отделением банка, пишет Telegram-канал «112».
По информации издания, произведено восемь выстрелов. Один человек пострадал.
После стрельбы неизвестные скрылись на автомобиле Mercedes. Полиция объявила план перехват.
Telegram-канал Mash утверждает, что инцидент произошел на Пресненском валу. Злоумышленники похитили 300 миллионов рублей у двух курьеров банка.
Ранее в пятницу мужчина выстрелил из ружья в потолок у входа на станцию московского метро «Рязанский проспект» в Москве. Пострадавших нет, нарушителя оперативно задержали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru