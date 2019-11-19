В Боливии при столкновении с полицией погиб человек

Врач скорой помощи, работавший на месте происшествия, сообщил журналистам, что пострадавший умер у него на руках от огнестрельного ранения в сердце. По данным агентства, конфликт начался после отправки топлива в столицу страны Ла-Пас. Целью митингующих было возвращение контроля над заводом нефтегазовой корпорации YPFB. Участники протеста подорвали стену завода динамитом, после этого полиция, которая находилась внутри здания, открыла огонь.

Бывший президент Боливии в своем Twitter выразил сожаление о случившемся и подчеркнул, что ответственность за убийство должно нести временное правительство, которое, по его словам, действует "как военная диктатура".