В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для Украины

В болгарском Карнобате сгорел склад, с которого на территорию Украины поставлялись боеприпасы. Об этом сообщает радиостанция BNR.

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Отмечается, что склад принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву. Оружие для украинской армии предприниматель начал поставлять в 2014 году.

По данным журналистов, пожару предшествовала серия взрывов. Пострадавших нет. Расследованием инцидента занялись спецслужбы Болгарии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 июня заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную помощь на сумму $1,3 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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