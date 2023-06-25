В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для Украины

Путин: недопустимо, чтобы наращивание темпов производства вооружений для СВО шло в ущерб соцобязательствам перед гражданами МО: ВС РФ отразили 10 атак ВСУ в районе Артемовска Минтранс: движение по Щуровскому мосту через Оку в Коломне открыто Де Кроо: последствия попытки мятежа в РФ станут центральной темой плановой ежемесячной встречи глав МИД стран - членов ЕС СМИ: продюсер Пригожин подумывает о смени фамилии после мятежа ЧВК «Вагнер»