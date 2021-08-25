В Болгарии 25-летний мужчина погиб от удара молнии

В столице Болгарии Софии 25-летний мужчина погиб от удара молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радиовещание страны.

Отмечается, что погибший в момент происшествия находился вблизи Международного выставочного центра на бульваре Царьградское шоссе. От удара молнии также пострадал его друг, который был госпитализирован. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что тело 37-летнего туриста из Петербурга, который попал в селевые потоки, было обнаружено в Дагестане в 4 км от Карадахской теснины.

