В Болгарии 25-летний мужчина погиб от удара молнии
В столице Болгарии Софии 25-летний мужчина погиб от удара молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радиовещание страны.
Отмечается, что погибший в момент происшествия находился вблизи Международного выставочного центра на бульваре Царьградское шоссе. От удара молнии также пострадал его друг, который был госпитализирован. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное.
Ранее сообщалось, что тело 37-летнего туриста из Петербурга, который попал в селевые потоки, было обнаружено в Дагестане в 4 км от Карадахской теснины.
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