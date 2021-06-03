В Биробиджане мужчина 15 раз выстрелил в голову собаке на цепи
Житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, которая сидела на цепи. На стрелка завели уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская.
Крепкогорская отметила, что мужчина пришел убивать пса по кличке Миша за то, что он его укусил. Отмечается, что у мужчины была с собой охотничья винтовка. Следователи проверяют наличие разрешения на нее. На жителя завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений), пишет телеканал «360».
Сейчас собака находится в приюте. Ветеринары обнаружили у пса в голове 15 пуль от пневматической винтовки. Они не пробили череп, однако повредили ткани вокруг головы, сообщила председатель областной общественной организации «Добрые руки» Ольга Батенкова.
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