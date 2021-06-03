В Биробиджане мужчина 15 раз выстрелил в голову собаке на цепи

Крепкогорская отметила, что мужчина пришел убивать пса по кличке Миша за то, что он его укусил. Отмечается, что у мужчины была с собой охотничья винтовка. Следователи проверяют наличие разрешения на нее. На жителя завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений), пишет телеканал «360».

Сейчас собака находится в приюте. Ветеринары обнаружили у пса в голове 15 пуль от пневматической винтовки. Они не пробили череп, однако повредили ткани вокруг головы, сообщила председатель областной общественной организации «Добрые руки» Ольга Батенкова.

