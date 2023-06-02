В Белгородской области задержали двух бизнесменов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Белгородской области двух бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Задержаны предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений», - уточнил собеседник агентства.
Число пострадавших при обстреле города Шебекино 1 июня выросло до 16 человек, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, со стороны Украины прилетело более 850 снарядов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru