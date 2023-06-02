В Белгородской области задержали двух бизнесменов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Белгородской области двух бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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«Задержаны предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений», - уточнил собеседник агентства.

Число пострадавших при обстреле города Шебекино 1 июня выросло до 16 человек, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, со стороны Украины прилетело более 850 снарядов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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