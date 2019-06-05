В базе ГИБДД произошел глобальный сбой

В Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД в среду произошел сбой во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, практически ни в одном подразделении ГИБДД невозможно было зарегистрировать автомобили или снять их с учета.

Причины сбоя сейчас выясняются, пишет «Газета.ру». Официальных комментариев от ведомства пока не было.

Ранее председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал о неправомерности предложения Госавтоинспекции лишить злостных нарушителей права пользоваться каршерингом.

