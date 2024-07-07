В Башкирии загорелся перевозивший туристов автобус

Перевозивший туристов из Челябинска автобус загорелся в Башкирии, сообщило региональное управление МЧС.

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Инцидент произошел в Бурзянском районе республики. Автобус марки Hyundai вез 43 пассажира в заповедник «Шульган-Таш».

«Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет», - заявили в ведомстве.

Накануне в ДТП на трассе в Рязанской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли пять человек, включая несовершеннолетнего ребенка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТуристыАвтобусБашкирия

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