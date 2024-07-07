В Башкирии загорелся перевозивший туристов автобус
7 июля 202420:58
Перевозивший туристов из Челябинска автобус загорелся в Башкирии, сообщило региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в Бурзянском районе республики. Автобус марки Hyundai вез 43 пассажира в заповедник «Шульган-Таш».
«Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет», - заявили в ведомстве.
Накануне в ДТП на трассе в Рязанской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли пять человек, включая несовершеннолетнего ребенка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде
- Сальдо: четыре солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
- В Башкирии загорелся перевозивший туристов автобус
- СМИ: на выборах во Франции лидирует правая партия «Национальное объединение»
- Великобритания предоставит Украине около 100 ракет Brimstone
- Столтенберг усомнился в принятии Украины в НАТО через 10 лет
- Сенатор от Демпартии Мерфи назвал следующую неделю решающей для Байдена
- ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
- В Геленджике загорелся лес на площади 7,5 гектаров
- Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов из-за непогоды
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru