В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми
16 июня 202418:42
В городе Нефтекамске в Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми, сообщила пресс-служба МЧС России.
Инцидент произошел из-за попадания молнии на территории Кармановской гидроэлектростанции. В двух кабинах колеса находятся шесть человек, включая трех детей.
Пожарные МЧС передали им воду по автолестнице. Для запуска аттракциона задействуют автономный источник питания.
Ранее на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика. Инцидент произошел в игровой зоне в торговом центре, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми
- У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
- В Петербурге автомобиль Audi врезался в книжный магазин
- У заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников
- Под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама
- «Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления
- FT: Россия опередила США по поставкам газа в Европу
- Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии
- Песков: Россия продолжит создавать санитарную зону для защиты от обстрелов
- Зеленский анонсировал вторую мирную конференцию по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru