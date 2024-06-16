В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми

В городе Нефтекамске в Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми, сообщила пресс-служба МЧС России.

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Инцидент произошел из-за попадания молнии на территории Кармановской гидроэлектростанции. В двух кабинах колеса находятся шесть человек, включая трех детей.

Пожарные МЧС передали им воду по автолестнице. Для запуска аттракциона задействуют автономный источник питания.

Ранее на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика. Инцидент произошел в игровой зоне в торговом центре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолнияАттракционыБашкирия

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