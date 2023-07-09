В Башкирии лесной пожар может распространиться до ближайшего села

В Башкирии есть риск распространения лесного пожара до ближайшего села, сообщили в региональном Минсельхозе.

В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 69 тысяч гектаров

В Белорецком районе республики горит 21 гектар леса. Огонь может дойти до села Узян, которое расположено в 10 км от очага возгорания.

Сейчас на месте происшествия работают 16 пожарных расчетов и 10 единиц техники, среди них бульдозеры и вертолет. Также туда выехала аэромобильная группа Главного управления из 33 человек и 5 единиц техники, сообщили в МЧС Башкирии.

Ранее стало известно, что на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:БашкирияЛесные Пожары

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