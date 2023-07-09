В Башкирии лесной пожар может распространиться до ближайшего села
В Башкирии есть риск распространения лесного пожара до ближайшего села, сообщили в региональном Минсельхозе.
В Белорецком районе республики горит 21 гектар леса. Огонь может дойти до села Узян, которое расположено в 10 км от очага возгорания.
Сейчас на месте происшествия работают 16 пожарных расчетов и 10 единиц техники, среди них бульдозеры и вертолет. Также туда выехала аэромобильная группа Главного управления из 33 человек и 5 единиц техники, сообщили в МЧС Башкирии.
Ранее стало известно, что на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru