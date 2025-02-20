В Азовском море судно с кукурузой получило трещину правого борта
Судно «Pavel Grabovski», на борту которого находится почти три тысячи тонн кукурузы, получило трещину правого борта. Об этом со ссылкой на Росморречфлот сообщает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошёл в Азовском море 16 февраля. Экипаж судна, следовавшего из Ростова в Турцию, обнаружило трещину правого борта, в результате вода стала поступать в балластный танк.
Также в ведомстве указали, что на борту судна находится 45 тонн дизтоплива.
«В сопровождении ледоколов Росморпорта судно доставлено на якорную стоянку... Пострадавших, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей акватории нет», - говорится в сообщении.
Ранее суд оштрафовал владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Чёрном море. Общий размер штрафа составил 630 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru