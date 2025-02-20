В Азовском море судно с кукурузой получило трещину правого борта

Уточняется, что инцидент произошёл в Азовском море 16 февраля. Экипаж судна, следовавшего из Ростова в Турцию, обнаружило трещину правого борта, в результате вода стала поступать в балластный танк.

Также в ведомстве указали, что на борту судна находится 45 тонн дизтоплива.

«В сопровождении ледоколов Росморпорта судно доставлено на якорную стоянку... Пострадавших, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей акватории нет», - говорится в сообщении.

Ранее суд оштрафовал владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Чёрном море. Общий размер штрафа составил 630 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».

