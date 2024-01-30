В Азербайджане грузовик упал с моста на железную дорогу

Отмечается, что на мосту на автомагистрали Имишли-Бейлаган грузовик столкнулся с легковым авто. Погибли водители обеих машин, а также пассажир легковушки. После ДТП «Камаз» рухнул на железнодорожную линию Баку-Горадиз.

Из-за инцидента движение по железной дороге приостановили. Специалисты ведут работы, убирая грузовик с пути. Начато расследование ДТП.

Ранее стало известно, что авария с участием четырех автомобилей произошла в Оренбургской области, в результате погибли пять человек, пишет RT.

