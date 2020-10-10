В Австралии серфер пропал без вести после предполагаемого нападения акулы

Полиция заявила, что серфингист пропал без вести после предполагаемого нападения акулы у юго-западного побережья Австралии. Об этом сообщает Skynews.

Отмечается, что доска для серфинга была найдена в воде в заливе Уайли, недалеко от города Эсперанс - района, известного нападениями акул.

На пляже Келп Бич были начаты поиски. Местные СМИ сообщают, что пляж закрыт.

Ранее в начале сентября сообщалось, что 46-летний австралийский серфер погиб после нападения акулы на популярном пляже Голд-Кост. Отмечалось, что это первое смертельный случай нападения акулы на пляже за последние 62 года. Отмечается, что на Голд-Косте установлены защитные «сети для акул».



