В Астрахани после отравления метадоном 14 человек находятся в тяжелом состоянии
Не менее 20 человек госпитализированы в Астрахани после отравления метадоном. Почти все пострадавшие находятся в тяжелом состояние, некоторые - в коме. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что первые отравившиеся оказались в больнице в ночь на 18 ноября, к вечеру число обратившихся за помощью увеличилось.
Из 20 госпитализированных 14 находятся в тяжелом состоянии, еще один в коме. Двое отказались от госпитализации, трое - в общих палатах.
Полицейские пытаются найти поставщиков наркотика. В то же время число пострадавших растет, пишет Baza.
Ранее СМИ сообщили о связи башкирского наркобарона с украинской армией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru