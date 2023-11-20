В Астрахани после отравления метадоном 14 человек находятся в тяжелом состоянии

Уточняется, что первые отравившиеся оказались в больнице в ночь на 18 ноября, к вечеру число обратившихся за помощью увеличилось.

Из 20 госпитализированных 14 находятся в тяжелом состоянии, еще один в коме. Двое отказались от госпитализации, трое - в общих палатах.

Полицейские пытаются найти поставщиков наркотика. В то же время число пострадавших растет, пишет Baza.

Ранее СМИ сообщили о связи башкирского наркобарона с украинской армией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».