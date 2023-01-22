Самолет Azur Air после сообщения о бомбе приземлился в аэропорту штата Гоа

Пассажирский лайнер компании Azur Air, летевший из Перми в штат Гоа, который совершил ранее вынужденную посадку в Узбекистане, приземлился в аэропорту Даболим, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное РФ консульство в Мумбаи.

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Ранее самолет был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Ничего подозрительного на борту обнаружено не было обнаружено, самолет продолжил полет в Индию.

Напомним, самолет, летевший из Москвы в Гоа, экстренно приземлился в индийском штате Гуджарат. Причиной посадки лайнера авиакомпании «Azur Air» также стало сообщение о бомбе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: azurair.ru
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