Самолет Azur Air после сообщения о бомбе приземлился в аэропорту штата Гоа
Пассажирский лайнер компании Azur Air, летевший из Перми в штат Гоа, который совершил ранее вынужденную посадку в Узбекистане, приземлился в аэропорту Даболим, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное РФ консульство в Мумбаи.
Ранее самолет был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Ничего подозрительного на борту обнаружено не было обнаружено, самолет продолжил полет в Индию.
Напомним, самолет, летевший из Москвы в Гоа, экстренно приземлился в индийском штате Гуджарат. Причиной посадки лайнера авиакомпании «Azur Air» также стало сообщение о бомбе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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