В Армении заявили, что Азербайджан удерживает 23 армянских военнопленных
Азербайджан продолжает удерживать 23 военнопленных из Армении, заявил председатель армянского Следственного комитета Аргишти Карамян. Об этом она рассказал в интервью Общественному ТВ республики.
По словам Карамяна, Баку удерживает 23 человека, в том числе 17 взятых в плен во время обострения в Нагорном Карабахе в сентябре.
«Есть также данные о насильственном исчезновении 32 человек в течение 44-дневной войны (27 сентября-10 ноября 2020 года. — НСН), хотя Азербайджан отрицает этот факт», — указал глава СК Армении.
Ранее Азербайджан передал армянской стороне 32 военнослужащих, взятых в плену в 2020-2023 годах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru