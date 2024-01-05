В Армении заявили, что Азербайджан удерживает 23 армянских военнопленных

По словам Карамяна, Баку удерживает 23 человека, в том числе 17 взятых в плен во время обострения в Нагорном Карабахе в сентябре.

«Есть также данные о насильственном исчезновении 32 человек в течение 44-дневной войны (27 сентября-10 ноября 2020 года. — НСН), хотя Азербайджан отрицает этот факт», — указал глава СК Армении.

Ранее Азербайджан передал армянской стороне 32 военнослужащих, взятых в плену в 2020-2023 годах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

