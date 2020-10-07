Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе
Армия Карабаха успешно действует на Джебраильском направлении, заявил в интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, именно там по азербайджанским военным нанесли «сокрушительный удар».
«Они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», - рассказал глава правительства.
Ранее советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов заявил, что Баку хватит денег для продолжения военной операции в Нагорном Карабахе.
Между тем, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал создать антитеррористическую коалицию. В обращении на Facebook он написал, что Азербайджан используется Турцией как инструмент для создания очага терроризма на Кавказе. По его мнению, международная террористическая сеть проникла в республику при пособничестве властей, и теперь под угрозой мирное население Армении и Нагорного Карабаха. Он отметил, что армянская сторона оказались на передовой борьбы с терроризмом.
Ранее появились сообщения об использовании наёмников-террористов в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной. В частности, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о тысячах участников радикальных террористических группировок с Ближнего Востока, направляющихся в зону карабахского конфликта.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября с заявлений Армении и Азербайджана об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Баку сообщил об атаках армянских ВС. Из Еревана поступила информация о наступлении Азербайджана в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах.
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