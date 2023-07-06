Источник: Злоумышленники повредили машину посольства США в Москве

Неизвестные повредили автомобиль посольства США в Москве, машину расцарапали гвоздем и пробили колеса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, инцидент произошел 4 июля — в День независимости США.

«Атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк увидел, что GMC Acadia сильно пострадал от рук некоего вандала», — отмечается в сообщении.

Злоумышленник повредил заднюю правую дверь авто и проколол колеса. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее стало известно, что в День независимости США у резиденции американского посла в Москве прошел митинг против гегемонии Соединенных Штатов и их вмешательства в дела других государств, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:АвтомобилиМоскваПосольство США

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